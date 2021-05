L'insegnante è pubblico ufficiale: carcere per il genitore che lo minaccia per i voti del figlio (Di lunedì 17 maggio 2021) Annamaria Villafrate - Per la Cassazione scatta il carcere per chi minaccia un insegnante per condizionarne il giudizio su un alunno. Il docente è pubblico ufficiale tutelato dall'art. 336 c.p.. Leggi su studiocataldi (Di lunedì 17 maggio 2021) Annamaria Villafrate - Per la Cassazione scatta ilper chiunper condizionarne il giudizio su un alunno. Il docente ètutelato dall'art. 336 c.p..

