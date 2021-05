Le bugie di Conte sull’emergenza omofobia (Di lunedì 17 maggio 2021) A proposito di ddl Zan: Giuseppe Conte riesce dal frigo e, con il solito post lungo e barocco su Facebook, spiega che “purtroppo abbiamo l’urgenza” di approvare una legge “per porre un freno a odio, violenze e atti discriminatori collegati all’orientamento sessuale”. Insomma, l’Italia è più o meno al livello dell’Arabia Saudita, a leggere il commento dell’ex premier illuminato. Ma le cose stanno proprio così? Secondo l’Istituto di sessuologia clinica, il 74% degli omosessuali tra 13 e 26 anni dichiara di aver subito almeno un episodio di bullismo omofobico. I dati più concreti, basati su segnalazioni e di atti di violenza o discriminazione e sui crimini effettivamente perseguiti, parlano però di una realtà ben diversa. L’Ocse, ad esempio, tra 2015 e 2019, censisce 107 “crimini d’odio” legati all’orientamento sessuale della vittima. Di questi, 41 sono stati episodi di ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 17 maggio 2021) A proposito di ddl Zan: Giusepperiesce dal frigo e, con il solito post lungo e barocco su Facebook, spiega che “purtroppo abbiamo l’urgenza” di approvare una legge “per porre un freno a odio, violenze e atti discriminatori collegati all’orientamento sessuale”. Insomma, l’Italia è più o meno al livello dell’Arabia Saudita, a leggere il commento dell’ex premier illuminato. Ma le cose stanno proprio così? Secondo l’Istituto di sessuologia clinica, il 74% degli omosessuali tra 13 e 26 anni dichiara di aver subito almeno un episodio di bullismo omofobico. I dati più concreti, basati su segnalazioni e di atti di violenza o discriminazione e sui crimini effettivamente perseguiti, parlano però di una realtà ben diversa. L’Ocse, ad esempio, tra 2015 e 2019, censisce 107 “crimini d’odio” legati all’orientamento sessuale della vittima. Di questi, 41 sono stati episodi di ...

