La cabina di regia propone lo stop al coprifuoco dal 21 giugno (Di lunedì 17 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Dall’1 giugno Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna saranno in zona bianca, dal 7 giugno anche Abruzzo, Veneto e Liguria. Nelle regioni in zona bianca varranno solo le regole di comportamento (uso della mascherina e distanziamento), non ci sarà coprifuoco. Queste alcune proposte emerse dalla cabina di regia sull’emergenza Covid, secondo fonti di Palazzo Chigi, e che a breve saranno sul tavolo del Consiglio dei Ministri.In zona gialla sono previste riaperture e graduale abolizione del coprifuoco. Sarà spostato alle 23 con l’entrata in vigore del nuovo dl, alle ore 24:00 a partire dal 7 giugno. Il superamento totale del coprifuoco scatterà dal 21 giugno.Dall’1 giugno sarà consentito anche al chiuso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Dall’1Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna saranno in zona bianca, dal 7anche Abruzzo, Veneto e Liguria. Nelle regioni in zona bianca varranno solo le regole di comportamento (uso della mascherina e distanziamento), non ci sarà. Queste alcune proposte emerse dalladisull’emergenza Covid, secondo fonti di Palazzo Chigi, e che a breve saranno sul tavolo del Consiglio dei Ministri.In zona gialla sono previste riaperture e graduale abolizione del. Sarà spostato alle 23 con l’entrata in vigore del nuovo dl, alle ore 24:00 a partire dal 7. Il superamento totale delscatterà dal 21.Dall’1sarà consentito anche al chiuso ...

Advertising

borghi_claudio : Se le decisioni sul vostro futuro invece di essere discusse in Parlamento, pubblicamente, vengono prese in CABINA D… - Agenzia_Ansa : FLASH ++ Draghi alla cabina di regia: 'Coprifuoco spostato alle 23, sarà eliminato dal 21/6' ++ #ANSA - borghi_claudio : Volete vedere come andò la discussione sul mio emendamento per riportare le decisioni sulle misure restrittive CHE… - RinoRizzardi : RT @borghi_claudio: Se le decisioni sul vostro futuro invece di essere discusse in Parlamento, pubblicamente, vengono prese in CABINA DI RE… - silvyghi : RT @arrigoni_paolo: ?? Prime anticipazioni, Cabina di Regia del 17 maggio 2021: giorni contati per il #coprifuoco! Passa la linea della #L… -