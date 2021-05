Juventus-Inter | arriva il ‘like’ al post di Brozovic poi rimosso

Advertising

Corriere : L’arbitro fischia il rigore su Cuadrado: le risate dei telecronisti inglesi in diretta - Corriere : 'Ah! Ah! Ah! Perisic fa qualcosa di male? Nulla” - pisto_gol : Juv-Int 3:2 Con un buon 1^T, e in 10>11 per l’espulsione di Bentancur la Juventus, con un rigore molto dubbio conc… - artvworld : @RZALLONE @pietromichi @RealPiccinini il napoli ha perso tutte le partite rimaste, la juventus invece le ha vinte t… - Pacos05990547 : Cioè sta specie di giornalaio di @MarcelloChirico veramente dice che il rigore du #cuadrado è netto ?????? #JuveInter… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Inter

Calvarese concede prima un penalty allaper la 'cintura' di Darmian su Chiellini, poi un altro all'per il pestone di De Ligt su Lautaro Martinez. Infine cambia idea sull'autorete di ...ROME, MAY 17 -need AC Milan or Napoli to slip up on the last day of the Serie A season to have any chance ...League after keeping their hopes alive by beating new title - winners3 - 2 ...Alla vigilia dell’ultimo turno di campionato la maggior parte dei verdetti sono stati emessi. Non solo l’Inter Campione d’Italia, che porta nella bacheca dei suoi numerosi titoli italiani, europei e m ...Inter, la gara di sabato pomeriggio contro la Juventus,ha suscitato più di qualche perplessità per la conduzione arbitrale ...