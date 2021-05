Inzaghi | “Grande delusione il derby Contro il Torino vogliamo vincere”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 17 maggio 2021) Il tecnico della Lazio, Simone, è stato intervistato dai canali ufficiali del club biancoceleste, in vista della gara di domaniil. “Veniamo da unanele domani,ilonorare al meglio il campionato. Sarà anche l’ultima in casa della stagione. Abbiamo un record in ballo,allungare la striscia di vittorie consecutive all’Olimpico. Come stanno i giocatori? È presto, abbiamo giocato sabato sera. Sicuramente non ci sarà Acerbi che oltre alla squalifica ha avuto un infortunio. Indisponibile anche Correa, mentre per gli altri saranno dovrà valutare dopo l’allenamento di oggi e la rifinitura di domani mattina”. FOTO: Twitter Lazio L'articolo ...