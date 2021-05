In Gran Bretagna da oggi pub e ristoranti aperti anche all' interno

Advertising

borghi_claudio : 56mila reazioni avverse su 18 milioni di dosi è un numero realistico e in linea con i dati della Gran Bretagna. Pen… - fattoquotidiano : Covid, la variante indiana preoccupa la Gran Bretagna: Jonhson annuncia accelerazione dei richiami e prime dosi gli… - Rinaldi_euro : Perché facciamo pure noi un referendum? ?????? Covid Italia, Sileri: 'A giugno saremo come Gran Bretagna' - LevyGalanti : RT @Corriere: ?? Riaprono pub e ristoranti, cinema teatri e musei anche al chiuso, ci si può tornare ad abbracciare - eErgaOmnes : RT @ilSalvagenteit: Gran Bretagna riconosce gli #animali come esseri senzienti: la stretta sul benessere negli allevamenti che in Italia ma… -

Corriere della Sera

La preoccupazione per il propagarsi della variante indiana, non ferma le riaperture in. Oggi è scattata la cosiddetta Fase 3: aperti bar e ristoranti anche all'interno, riaperti gli hotel, i centri ricreativi, cinema, teatri e musei. Il premier Boris Johnson invita alla '...Roma, 17 maggio 2021 Non c'è più l'obbligo di quarantena per chi arriva in Italia dai paesi dell'Unione Europea e dell'area Schengen, oltre che dae Israele. Per poter entrare nel nostro Paese basterà esibire all'arrivo in Italia un tampone molecolare o antigenico con esito negativo, effettuato nelle 48 ore precedenti all'inizio ...La Gran Bretagna riapre dopo il Covid, ma con prudenza: riaprono oggi pub e ristoranti al chiuso, ma anche cinema, teatri e musei, e ci si potrà anche riabbracciare. Dopo le milioni di dosi ...Riaprono pub e ristoranti, cinema teatri e musei anche al chiuso, ci si può tornare ad abbracciare anche se le varianti del Coronavirus continuano a fare paura. Resta prudenza sui viaggi all’estero: c ...