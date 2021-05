Il nuovo record mondiale di sirenette (Di lunedì 17 maggio 2021) Nel resort cinese Atlantis Sanya, sull’isola di Hainan, lo scorso aprile si sono date appuntamento 110 subacquee dotate di coda a sirena per stabilire un nuovo record. Le professioniste dell’apnea hanno volteggiato con code colorate su note musicali e seguendo specifiche coreografie all’interno di un grandissimo acquario, popolato da 86mila creature marine di oltre 280 specie animali. Uno spettacolo unico per gli occhi degli spettatori, insomma. L’iniziativa, pensata e organizzata dalla Professional Association of Diving Instructors per festeggiare il terzo anniversario del resort ma anche per stabilire un Guinness World record per il più grande spettacolo di sirene subacquee, è una delle ultime tendenze praticate in Cina. Infatti, fa notare Cnn, sempre più persone vogliono diventare sirene professioniste. Sono nate moltissime scuole ... Leggi su wired (Di lunedì 17 maggio 2021) Nel resort cinese Atlantis Sanya, sull’isola di Hainan, lo scorso aprile si sono date appuntamento 110 subacquee dotate di coda a sirena per stabilire un. Le professioniste dell’apnea hanno volteggiato con code colorate su note musicali e seguendo specifiche coreografie all’interno di un grandissimo acquario, popolato da 86mila creature marine di oltre 280 specie animali. Uno spettacolo unico per gli occhi degli spettatori, insomma. L’iniziativa, pensata e organizzata dalla Professional Association of Diving Instructors per festeggiare il terzo anniversario del resort ma anche per stabilire un Guinness Worldper il più grande spettacolo di sirene subacquee, è una delle ultime tendenze praticate in Cina. Infatti, fa notare Cnn, sempre più persone vogliono diventare sirene professioniste. Sono nate moltissime scuole ...

