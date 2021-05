Il Milan fallisce lo scatto Champions | per Pioli “colpa” del Benevento

(Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– La mancata qualificazione delalla prossimaLeague, rimandando il discorso all’ultima giornata, è anchedel. Strano a dirsi, eppure il pareggio dei giallorossi con il Crotone che ha permesso al Cagliari di salvarsi prima ancora di mettere piede a San Siro ha inciso sull’andamento della gara tra rossoneri e rossoblu. E’ il pensiero espresso da Stefanosubito dopo lo zero a zero contro la formazione di Leonardo Semplici. “Il pareggio delha fatto giocare più libero il Cagliari, se non approcci con la mentalità così cattiva allora perdi lucidità. Le situazioni pericolose le abbiamo create ma quel pizzico di fortuna non è arrivato“, ha dichiarato a Sky Sport il tecnico rossonero nel ...

