Il finale di Chiamami Ancora Amore il 17 maggio, ci sarà una seconda stagione? (Di lunedì 17 maggio 2021) Ultimo appuntamento lunedì 17 maggio con il finale di Chiamami Ancora Amore, la miniserie di Rai1 con Greta Scarano e Simone Liberati e la partecipazione di Claudia Pandolfi. Il racconto di una profonda crisi coniugale di una giovane coppia, che sfocia in una battaglia legale piena di colpi bassi per contendersi l'affidamento esclusivo del figlio, giunge a conclusione con la rivelazione di un segreto che spinge i due protagonisti a farsi la guerra più di ogni altra incomprensione. Il quinto e sesto episodio rappresentano il finale di Chiamami Ancora Amore, in onda in prima visione assoluta il 17 maggio alle 21.20 su Rai1. Nell'ultimo episodio di questo terzo appuntamento con la serie, l'assistente sociale Rosa ...

