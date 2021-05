Il ciclone Tauktae si abbatte in India; interi villaggi spazzati via | video

Leggi su panorama

(Di lunedì 17 maggio 2021) L', già duramente colpita dal Covid, sta affrontando in queste ore la prima grande tempesta tropicale della stagione. Si chiamail forteche si è abbattuto nello stato del Kerala: diversi idistrutti, molte la case spazzate via dalle inondazioni. Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero almeno 6 i morti. Questo martedi ildovrebbe attraversare lo stato del Gujarat. Guarda tutti itravolta dal Covid, le immagini dei forni crematori a cielo apertoL'emergenza Covid sta mettendo letteralmente in ginocchio l'. Con 352.991 casi registrati ..., bambino cade sui binari: un uomo lo salva un attimo prima dell'arrivo del treno ...