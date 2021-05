IIDEA presenta il suo “manifesto” per lo sviluppo degli esports in italia (Di lunedì 17 maggio 2021) IIDEA, l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in italia, presenta oggi il suo “manifesto” per lo sviluppo del settore esports in italia: un insieme di raccomandazioni, rivolte ai decisori pubblici, per favorire la crescita dell’industria nel nostro paese, in uno scenario competitivo che vede l’italia in una posizione ancora arretrata rispetto al resto dell’Europa. Il settore degli esports è tra gli ambiti più innovativi e in rapida crescita a livello globale, si colloca al crocevia tra tecnologia, creatività, trasmissione di contenuti e intrattenimento. Il comparto genera occupazione e valore aggiunto non solo per gli operatori business direttamente impegnati nello svolgimento di ... Leggi su gamerbrain (Di lunedì 17 maggio 2021), l’Associazione che rapl’industria dei videogiochi inoggi il suo “” per lodel settorein: un insieme di raccomandazioni, rivolte ai decisori pubblici, per favorire la crescita dell’industria nel nostro paese, in uno scenario competitivo che vede l’in una posizione ancora arretrata rispetto al resto dell’Europa. Il settoreè tra gli ambiti più innovativi e in rapida crescita a livello globale, si colloca al crocevia tra tecnologia, creatività, trasmissione di contenuti e intrattenimento. Il comparto genera occupazione e valore aggiunto non solo per gli operatori business direttamente impegnati nello svolgimento di ...

