Guilty Gear -Strive- Story Mode trailer

(Di lunedì 17 maggio 2021) In- la Modalità Storia si focalizzerà sulla conclusione delle vicende di Badguy e del suo tentativo di risolvere le cose con Asuka R. Kreutz, la persona dietro la creazione deis. In questa modalità, la storia sarà vissuta come un film, senza alcun combattimento in cui sono coinvolti i giocatori. Iloffre uno

Advertising

PCGamingit : La Story Mode di Guilty Gear -Strive- nel nuovo trailer - - GamesPaladinsIT : Scopri lo Story Mode di Guilty Gear -Strive- nel nuovo trailer - its_miditi : Un Inizio Perfetto! - Guilty Gear Strive Beta Gameplay ITA 1 di 4 | c o ... - IGNitalia : #GuiltyGearStrive arriverà l'11 giugno e lo Story Trailer anticipa l'epico scontro tra Sol Badguy e Asuka R. Kreutz… - AkibaGamers : #ARCSYSTEMWORKS continua a intrattenerci con nuovo materiale multimediale di #GUILTYGEAR STRIVE. Oggi tocca al bell… -

Ultime Notizie dalla rete : Guilty Gear

Come era stano preannunciato , oggi è stato pubblicato il nuovo story trailer (che potete trovare in calce all'articolo) diStrive . Finalmente abbiamo l'opportunità di ricavare qualche informazione su come si svolgerà la Modalità Storia del gioco di Arc System Works . Il video dai toni molto epici è ricco di ...Arc System Works ha pubblicato lo Story Trailer diStrive . Il filmato offre uno sguardo su come si svolgerà la modalità Storia del gioco e illustra il nuovo scenario che farà da sfondo alle vicende del nuovo capitolo di. Il ...in Guilty Gear -Strive- la Modalità Storia si focalizzerà sulla conclusione delle vicende di Badguy e del suo tentativo di risolvere le cose con Asuka R. Kreutz, la persona dietro la creazione dei Gea ...Samurai Shodown approda anche su Steam a giugno e porta con sé un nuovo personaggio aggiuntivo che si aggiunge al roster, ovvero Shiro Tokisada Amakusa.. Samurai Shodown arriva anche su Steam, con ...