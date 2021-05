Giugliano | scoppia il caso dell’auto-delega L’opposizione | ”Fatto grave”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano scoppia

Voce di Napoli

...per bambini il negozio di Sant'Antimo (Napoli) per il quale i carabinieri diin Campania, ... A quel puntoil pandemonio. Io stesso ho potuto appurare che diverse persone si sono ......dei vaccinabili e tali hub ma si prediligerà appunto la funzionalità dei centri in fase di allestimento ai quali si aggiungeranno sempre gli ospedali già attivi oggi come quelli die ...