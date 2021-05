Giro d’Italia 2021, che beffa per i fuggitivi: fermati da un treno al passaggio a livello (VIDEO) (Di lunedì 17 maggio 2021) Che beffa per i fuggitivi nel corso della decima tappa del Giro d’Italia 2021 da L’Aquila a Foligno. I cinque battistrada della frazione odierna, Pellaud, Marengo, Rivi, Van der Hoorn e Goossens, vengono fermati non dalla fatica o da un guasto, ma dal passaggio di un treno. Evidentemente la cronotabella non è stata rispettata e così la corsa rosa è transitata proprio in concomitanza del treno. Al passaggio a livello, dunque, sbarre chiuse e piedi a terra per la fuga per una trentina di secondi. Il gruppo, invece, è passato senza doversi fermare e così ha recuperato poco meno di un minuto nei confronti dei fuggitivi, visto che in questi casi non c’è neutralizzazione ma viene considerato ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021) Cheper inel corso della decima tappa delda L’Aquila a Foligno. I cinque battistrada della frazione odierna, Pellaud, Marengo, Rivi, Van der Hoorn e Goossens, vengononon dalla fatica o da un guasto, ma daldi un. Evidentemente la cronotabella non è stata rispettata e così la corsa rosa è transitata proprio in concomitanza del. Al, dunque, sbarre chiuse e piedi a terra per la fuga per una trentina di secondi. Il gruppo, invece, è passato senza doversi fermare e così ha recuperato poco meno di un minuto nei confronti dei, visto che in questi casi non c’è neutralizzazione ma viene considerato ...

