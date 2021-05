Forestali | 18 addetti a tempo determinato saranno impiegati nell’antincendio boschivo

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 17 maggio 2021)di lettura: 2 minutiInterventi a favore deglie degli operai del Settore Forestale della Provincia. Il presidente Domenico Biancardi ha firmato i provvedimenti con i quali approva la proposta di riconoscimento del livello economico-previdenziale superiore e dell’indennità sostitutiva, come previsto dal Contratto Collettivo Naizonale di Lavoro della categoria, imputando la spesa sui finanziamenti regionali. Sono interessati duee sei operai in forza all’ente. Attenzione anche all’attività legata all’Antincendio, in vista della stagione considerata maggiormente a rischio per i roghi. Il presidente Biancardi ha varato il provvedimento per utilizzare le 18 unità anel progetto specifico redatto dagli uffici della Provincia nelle scorse ...