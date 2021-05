Elezioni Cile | la destra sconfitta ora teme anche per le Presidenziali

(Di lunedì 17 maggio 2021) Di nuovo la ruota della storia gira sul, una luce lo illumina e i progressisti e le sinistre guardano. Nella assemblea costituente eletta ieri lanon ha raggiunto il terzo dei seggi;se la regola che per gli articoli della nuova costituzione sono necessari due terzi era stata creata apposta per tutelare la, la coalizione di Chile Vamos che attualmente governa il. La composizione della Costituente è già stata sottolineata in tutti gli articoli e i post sui risultatini: 77 donne (78 maschi), molti giovani, 17 rappresentanti dei popoli indigeni. La sinistra della coalizione Frente Amplio/ PC ha preso più seggi di quelli della concorrente – ma in parte alleata – coalizione del centrosinistra (la Concertacion che ha governato più volte il ...

...i paesi con fondamentali stabili si trovano ad affrontaredirompenti: in Perù, per esempio, il candidato presidenziale populista potrebbe avere ripercussioni negative sul rating. In, l'...... che chiedevano il riconoscimento della plurinazionalità del. Senza contare che la nuova Costituzione sarà la prima al mondo a contemplare la parità di genere , forte degli impulsi decisivi ...Nel fine settimana in Cile si è votato per eleggere 346 tra sindaci e governatori regionali, ma soprattutto per scegliere i 155 membri dell’Assemblea costituente, organo che dovrà redigere la nuova ca ...Voto di protesta e assenteismo alle elezioni per l’Assemblea costituente. Giù centro-destra al governo e centro-sinistra. Il candidato comunista eletto sindaco di Santiago ...