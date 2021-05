Due esperti ti spiegano perché non puoi correre veloce come un ghepardo (Di lunedì 17 maggio 2021) Tra gli animali a rischio estinzione, purtroppo, c’è anche il ghepardo. Perderlo significherebbe rinunciare ad ammirare un mammifero bellissimo, l’animale terrestre più veloce, capace di raggiungere una velocità pari anche ai 112 chilometri orari in pochi secondi. Nemmeno un fuoriclasse come Usain Bolt può competere con tali sprint: ma perché? In questo video di Wired Usa, la biologa dello Smithsonian Conservation Biology Institute Adrienne Crosier e il chirurgo ortopedico Chris Raynor spiegano i segreti di questo splendido animale, prendendo in considerazione le varie differenze. Le fibre muscolari del ghepardo, spiega l’esperta, sono a contrazione rapida, e occupano l’80 per cento della muscolatura della sua coscia. Una percentuale davvero grande che spiega, in gran parte, la ... Leggi su wired (Di lunedì 17 maggio 2021) Tra gli animali a rischio estinzione, purtroppo, c’è anche il. Perderlo significherebbe rinunciare ad ammirare un mammifero bellissimo, l’animale terrestre più, capace di raggiungere una velocità pari anche ai 112 chilometri orari in pochi secondi. Nemmeno un fuoriclasseUsain Bolt può competere con tali sprint: ma? In questo video di Wired Usa, la biologa dello Smithsonian Conservation Biology Institute Adrienne Crosier e il chirurgo ortopedico Chris Raynori segreti di questo splendido animale, prendendo in considerazione le varie differenze. Le fibre muscolari del, spiega l’esperta, sono a contrazione rapida, e occupano l’80 per cento della muscolatura della sua coscia. Una percentuale davvero grande che spiega, in gran parte, la ...

