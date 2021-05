Denise Pipitone ultime notizie, la figlia di Battista ribadisce: “Non parlava di lei” (Di lunedì 17 maggio 2021) Avevamo ascoltato le sue parole in una breve intervista fatta per La vita in diretta. Oggi la figlia di Battista della Chiave parla invece a Pomeriggio 5 dove ribadisce la posizione della sua famiglia e conferma ancora una volta quello che lei e i suoi familiari dicono da tempo. Battista non ha mai raccontato di Denise Pipitone. Secondo quella che è la loro convinzione, l’uomo ha sempre parlato di fatti accaduti quando era giovane ed è stato frainteso. Tutto perchè quando gli è stata mostrata la foto di Denise Pipitone, l’uomo ha detto che era lei la bambina di cui stava parlando. Ma per la figlia di quello che poteva essere e potrebbe essere ancora un testimone chiave ( nonostante sia morto ci sono i video delle testimonianze che ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 17 maggio 2021) Avevamo ascoltato le sue parole in una breve intervista fatta per La vita in diretta. Oggi ladidella Chiave parla invece a Pomeriggio 5 dovela posizione della sua famiglia e conferma ancora una volta quello che lei e i suoi familiari dicono da tempo.non ha mai raccontato di. Secondo quella che è la loro convinzione, l’uomo ha sempre parlato di fatti accaduti quando era giovane ed è stato frainteso. Tutto perchè quando gli è stata mostrata la foto di, l’uomo ha detto che era lei la bambina di cui stava parlando. Ma per ladi quello che poteva essere e potrebbe essere ancora un testimone chiave ( nonostante sia morto ci sono i video delle testimonianze che ha ...

