Cuscino per contrastare l'insonnia fai da te: ecco come realizzarlo! (Di lunedì 17 maggio 2021) come realizzare un rilassante Cuscino fai da te, perfetto per contrastare l'ansia, lo stress e l'insonnia: approfondiamo insieme! Se avete problemi di insonnia, un ottimo metodo naturale per contrastarla, è quello di utilizzare degli oli essenziali, famosi per le loro capacità benefiche, e delle piante secche naturali. In questo articolo, vi mostreremo come realizzare un Cuscino, perfetto da avere accanto quando andate a dormire o volete semplicemente rilassarvi un po'. Per realizzarlo, avrete bisogno di un tessuto naturale, ad esempio di lino, di una tonalità delicata e strettamente collegata ai fiori secchi e all'olio essenziale che andrete ad utilizzare. Ad esempio, se il Cuscino avrà la fodera colore lilla, i fiori all'interno e l'olio essenziale saranno di lavanda ...

