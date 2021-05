Covid | festeggiano i 18 anni | in 9 sono stati identificati dai carabinieri

(Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSorpresi a festeggiare una festa di compleanno in una villa privata: è accaduto in via Poli a Portici (Napoli). Ieri sera, poco prima delle 22.00, idella stazione localeintervenuti in via Poli, su segnalazione del 112, perché da un appartamento di una villa privata proveniva musica ad alto volume oltre a grida di festa. Giunti all’interno, i militari dell’Arma hanno accertato che si trattava di una festa di 18. La proprietaria dell’appartamento e gli otto ragazzi presenti. Saranno sanzionati per aver violato le normative anti-contagio L'articolo proviene da Anteprima24.it.

