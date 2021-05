Can Yaman | il suo nuovo ruolo fa sognare i fan di Daydreamer

(Di lunedì 17 maggio 2021) Canè protagonista di un ritorno in tv con il suoche fai fan diLe ali del sogno. CanPrima di andare ad approfondire la questione leggiamo quelle che sono le anticipazioni della puntata di oggi, lunedì 17 maggio 2021. La scenata di gelosia di Sanem ha lasciato Can davvero senza parole. Così questi ha deciso di dare forza alla sua fidanzata e così prende la scusa per organizzare una bella fuga romantica. La porterà su un’isola deserta dove hanno avuto la possibilità di passare momenti romantici e che potessero risvegliare qualcosa. LEGGI ANCHE >>> L’erede è più bello di lui La mattina dopo Can ha così un flashback importante che lo riporta indietro alla sua storia d’amore con la ragazza. Questo fa ben sperare per ...

MediasetPlay : Da Can Yaman a Özge Gürel, chi sono gli interpreti della nuova serie in arrivo su Mediaset Play Infinity e su Canal…

In questi ultimi mesi Diletta Leotta è stata spesso e volentieri al centro del gossip per via di una presunta storia d'amore con uno degli attori più in voga del momento. Stiamo parlando di, l' attore turco divenuto un vero e proprio sex simble in questi ultimi anni. L'attore ha trovato il successo nel nostro paese grazie alla messa in onda delle serie tv, non ultima ...DayDreamer Le ali del sogno, cosa accadrà nelle ultime puntate della serie televisiva conprotagonista. Siamo vicini al finale. Manca poco ormai per l'ultima puntata della fiction turca ambientata ad Istanbul. In riva al Bosforo ne abbiamo viste di tutti i colori. DayDreamer Le ...Per una soap turca che termina, Canale 5 ne ha in serbo altre due per i propri telespettatori. Se Daydreamer – Le Ali del Sogno concluderà il suo ciclo venerdì 28 maggio 2021, già da lunedì 31 maggio ...In questi ultimi mesi Diletta Leotta è stata spesso e volentieri al centro del gossip per via di una presunta storia d'amore con uno degli attori più in voga del momento. Stiamo parlando di ...