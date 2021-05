Advertising

zazoomblog : Blinken a israeliani e palestinesi basta violenze - #Blinken #israeliani #palestinesi - CorriereQ : Blinken a israeliani e palestinesi, basta violenze - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Usa, segretario di Stato Blinken a israeliani e palestinesi: basta violenze #Blinken - JohSogos : RT @MediasetTgcom24: Usa, segretario di Stato Blinken a israeliani e palestinesi: basta violenze #Blinken - davidvienne31 : RT @MediasetTgcom24: Usa, segretario di Stato Blinken a israeliani e palestinesi: basta violenze #Blinken -

Ultime Notizie dalla rete : Blinken israeliani

Agenzia ANSA

ha sottolineato la necessità di un impegno comune per arrivare a un cessate il fuoco e per trovare le soluzioni in gradi di far ripartire il dialogo. .ha sottolineato la necessità di un impegno comune per arrivare a un cessate il fuoco e per ... In una settimana di continui attacchia Gaza 192 palestinesi sono rimasti uccisi. Di ..."Basta violenze e tensioni, sia da parte palestinese che da parte israeliana". Lo ha affermato il segretario di stato americano Antony Blinken in una serie di telefonate compiute nelle ultime ore ai m ...(ANSA) - WASHINGTON, 16 MAG - Basta violenze e tensioni, sia da parte palestinese che da parte israeliana. Lo ha affermato il segretario di stato americano Antony Blinken in una serie di telefonate co ...