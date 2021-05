Barak ammonito in Verona-Bologna: diffidato, salta il Napoli (Di lunedì 17 maggio 2021) Antonin Barak è stato ammonito nel corso della gara contro il Bologna: il centrocampista, diffidato, salterà la gara con il Napoli Antonin Barak è stato ammonito nel corso della gara contro il Bologna. Il centrocampista della Repubblica Ceca aveva rischiato più volte il giallo nel corso del primo tempo e al 49? si guadagna il giallo. Ammonizione pesante per lui che conclude qui la sua stagione: Barak era diffidato e dunque non ci sarà nell’ultima gara di campionato contro il Napoli. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Antoninè statonel corso della gara contro il: il centrocampista,, salterà la gara con ilAntoninè statonel corso della gara contro il. Il centrocampista della Repubblica Ceca aveva rischiato più volte il giallo nel corso del primo tempo e al 49? si guadagna il giallo. Ammonizione pesante per lui che conclude qui la sua stagione:erae dunque non ci sarà nell’ultima gara di campionato contro il. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Ago_InViaggio : Manco a dirlo, ammonito Dijks del Bologna e non giocherà contro la Juve. E non finirà qui visto che ci sono 6 diffi… - Daniele20052013 : Barak ammonito in Verona-Bologna: diffidato, salta il Napoli - Fla_DeS : Barak diffidato, ammonito. Buona notizia ?? - Andrea842631710 : #Barak ammonito e salta il Napoli. Confesso mi ero giocato l’ammonizione. - CalciohellasIt : #VeronaBologna, ammonito Antonin Barak: salterà la sfida contro il Napoli -