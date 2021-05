Amici 20 | Madame difende Sangiovanni da chi lo accusa di essere raccomandato

(Di lunedì 17 maggio 2021), all'anagrafe Giovanni Pietro Damian, è stato uno dei protagonisti di quest'ultima edizione didi Maria De Filippi. Il cantautore ha stupito tutti con le sue doti di scrittura ed ha conquistato numerosi premi nonostante non sia riuscito a trionfare. Pur non eccellendo con le doti canore, il giovane si è fin da subito dimostrato un eccellente interprete dei testi da lui stesso scritti. Battuto sul finale dalla sua fidanzata Giulia Stabile,ha portato a casa molti premi e riconoscimenti. Il cantante ha infatti ottenuto il Premio della Critica, il Premio delle Radio con la sua canzone Malibù e anche il Premio della Siae. Subito dopo la finale sono arrivate però numerose critiche al ragazzo che è statoto diun. La sua ...

Advertising

CostiNiki : RT @chevedigooo: Andando a fare una statua ad Andreas, Falso e Madame perché loro hanno spinto quei due sconnessi ad andare ad Amici. Graz… - martimessi9 : RT @chevedigooo: Andando a fare una statua ad Andreas, Falso e Madame perché loro hanno spinto quei due sconnessi ad andare ad Amici. Graz… - ginny_skywalker : RT @dailydrama2021: 17 Maggio 2021 Madame spoilera la raccomandazione di Sangiovanni ad Amici - michiamolina : RT @chevedigooo: Andando a fare una statua ad Andreas, Falso e Madame perché loro hanno spinto quei due sconnessi ad andare ad Amici. Graz… - mariann60059306 : RT @chevedigooo: Andando a fare una statua ad Andreas, Falso e Madame perché loro hanno spinto quei due sconnessi ad andare ad Amici. Graz… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Madame

Approfondisci Sangiovanni e la dedica social a Giulia, dolci parole per la vincitrice di: "Fiero di te"difende Sangiovanni e fa chiarezza sulla loro amicizia. Il commento sul cantante: "...Leggi anche Sangiovanni raccomandato?difende il cantante didalle accuse Giulia ha parlato anche dell' amore che prova per Sangiovanni , che durante il suo percorso l'ha aiutata davvero ...Sangiovanni è stato raccomandato ad Amici di Maria De Filippi? Madame, rivelazione del 2021, ha rotto il silenzio rivelando la verità.Su Twitter, Madame ha spiegato come ha fatto Sangiovanni ad arrivare ad Amici 20: la cantante nega che Sangio abbia avuto 'favoritismi' ...