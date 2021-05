Amici 20, Giulia Stabile parla della sua storia con Sangiovanni e svela qual è la sua più grande paura (Di lunedì 17 maggio 2021) Giulia Stabile intervistata da Fanpage dopo la vittoria ad Amici 20, ha parlato delle sue emozioni a caldo e della sua storia d’amore con Sangiovanni, nata proprio durante la permanenza nella scuola del talento. Amici 20, Giulia Stabile parla della sua storia con Sangiovanni Caratterialmente sono molto bambina, quando ballo mi trasformo, divento più adulta.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 17 maggio 2021)intervistata da Fanpage dopo la vittoria ad20, hato delle sue emozioni a caldo esuad’amore con, nata proprio durante la permanenza nella scuola del talento.20,suaconCaratterialmente sono molto bambina, quando ballo mi trasformo, divento più adulta.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

lapinella : E Brava Giulia, brava Giulia?????? #giuliastabile #Amici20 #amici - lapinella : Giulia e Chris Martin... troppo per il mio cuore??????? #giuliastabile #amici #Amici20 #coldplay - fanpage : 'Sono un'altra persona, ho iniziato davvero a credere in me'. Abbiamo intervistato #GiuliaStabile, la vincitrice di… - Gioo_Gioo00 : RT @assvrdo: per chi diceva che avrebbe riso e basta?? - nnotforeveryone : rosa che diceva “ho preso prima io la maglia di te” giulia tu dille che sei stata la prima ballerina donna a vincere amici #Amici20 -