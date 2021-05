Urbano Cairo insulta la sindaca Appendino sul centro Robaldo: cos’è successo (Di domenica 16 maggio 2021) Urbano Cairo contro il Comune e la prima cittadina sui lavori che non partono: parole pesanti del numero uno granata Urbano Cairo (Getty Images)Polemiche per il presidente del Torico Calcio Urbano Cairo. Mentre la squadra è impegnata nella lotta per non retrocedere con il campionato che volge al termine, il presidente attacca la sindaca della città Chiara Appendino. “Co****na” e “de****ente” sono gli insulti rivolti alla prima cittadina ieri quando a La Spezia, in occasione della gara che ha visto i granata perdere lo scontro salvezza e inguaiarsi ulteriormente in classifica, ha detto parlando con dei tifosi. Con loro stava parlando dei lavori al Robaldo, quello che dovrebbe essere il centro sportivo ... Leggi su ck12 (Di domenica 16 maggio 2021)contro il Comune e la prima cittadina sui lavori che non partono: parole pesanti del numero uno granata(Getty Images)Polemiche per il presidente del Torico Calcio. Mentre la squadra è impegnata nella lotta per non retrocedere con il campionato che volge al termine, il presidente attacca ladella città Chiara. “Co****na” e “de****ente” sono gli insulti rivolti alla prima cittadina ieri quando a La Spezia, in occasione della gara che ha visto i granata perdere lo scontro salvezza e inguaiarsi ulteriormente in classifica, ha detto parlando con dei tifosi. Con loro stava parlando dei lavori al, quello che dovrebbe essere ilsportivo ...

fattoquotidiano : Pessime notizie per Urbano Cairo e la sua Rcs - ricpuglisi : Trovo davvero buffa la scelta di Urbano Cairo di essere così gentile con il @Mov5Stelle - annamariavasile : RT @MarottaMahalufe: Il Torino di Urbano Cairo è quasi in b, come la sua La7 di serie b. - RobertoZetti : RT @DeerEwan: Quindi Urbano Cairo non solo ha trasformato in spazzatura un'emittente televisiva, ma sta portando una squadra gloriosa come… - Daviderel4 : RT @MarottaMahalufe: Il Torino di Urbano Cairo è quasi in b, come la sua La7 di serie b. -

Ultime Notizie dalla rete : Urbano Cairo Arenzano, da lunedì operativi gli Ispettori Ambientali Amiu ... per garantire il rispetto di tutte le normative rifiuti e decoro urbano. Saranno controllate ...] Attualità Cairo Montenotte A Cairo Montenotte tutto pronto per l'arrivo della Befana Posted on 1 ...

Caso Robaldo, Cairo insulta la sindaca di Torino Appendino: 'E' una defi...' Commenta per primo Nuova bufera per il presidente del Torino, Urbano Cairo , stavolta per delle offese rivolte alla sindaca del capoluogo piemontese, Chiara Appendino , definita dal massimo dirigente granata una 'def****nte' e una 'co****na'. Il tutto è avvenuto ...

Urbano Cairo, tutti i guai dell’editore del Corriere. In arrivo il lodo arbitrale sulla vendita della… Il Fatto Quotidiano Cairo parla del Robaldo ai tifosi, colpa del Comune La discussione riguardava il famoso campo del Robaldo, che il Torino vorrebbe ottenere per farci allenare le sue giovanili, ma ci sono da tempo intoppi burocratici da risolvere, anche e soprattutto da ...

Cairo attacca la sindaca Appendino La discussione riguardava il famoso campo del Robaldo, che il Torino vorrebbe ottenere per farci allenare le sue giovanili, ma ci sono da tempo intoppi burocratici da risolvere, anche e soprattutto da ...

... per garantire il rispetto di tutte le normative rifiuti e decoro. Saranno controllate ...] AttualitàMontenotte AMontenotte tutto pronto per l'arrivo della Befana Posted on 1 ...Commenta per primo Nuova bufera per il presidente del Torino,, stavolta per delle offese rivolte alla sindaca del capoluogo piemontese, Chiara Appendino , definita dal massimo dirigente granata una 'def****nte' e una 'co****na'. Il tutto è avvenuto ...La discussione riguardava il famoso campo del Robaldo, che il Torino vorrebbe ottenere per farci allenare le sue giovanili, ma ci sono da tempo intoppi burocratici da risolvere, anche e soprattutto da ...La discussione riguardava il famoso campo del Robaldo, che il Torino vorrebbe ottenere per farci allenare le sue giovanili, ma ci sono da tempo intoppi burocratici da risolvere, anche e soprattutto da ...