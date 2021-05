Sampdoria, Ferrero ha scelto il nome per il dopo Ranieri (Di domenica 16 maggio 2021) L’Udinese vuole vedere una reazione alla sconfitta contro il Napoli: dopo la Sampdoria, summit con Luca Gotti per il futuro in bianconero Il futuro di Luca Gotti interessa, seppure indirettamente per il momento, anche alla Sampdoria. L’Udinese vuole vedere una reazione dopo la sconfitta contro il Napoli e la vuole nell’ultima partita casalinga da disputare contro i blucerchiati di Claudio Ranieri. dopo il match la dirigenza friulana e il tecnico si incontreranno per parlare del futuro, come riporta Il messaggero veneto. Il futuro di Gotti, come detto, potrebbe interessare da vicino la Sampdoria qualora non si trovasse la quadra per il rinnovo di contratto con Ranieri. Il tecnico dell’Udinese, scelta low cost, è in cima alla lista delle preferenze di ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 maggio 2021) L’Udinese vuole vedere una reazione alla sconfitta contro il Napoli:la, summit con Luca Gotti per il futuro in bianconero Il futuro di Luca Gotti interessa, seppure indirettamente per il momento, anche alla. L’Udinese vuole vedere una reazionela sconfitta contro il Napoli e la vuole nell’ultima partita casalinga da disputare contro i blucerchiati di Claudioil match la dirigenza friulana e il tecnico si incontreranno per parlare del futuro, come riporta Il messaggero veneto. Il futuro di Gotti, come detto, potrebbe interessare da vicino laqualora non si trovasse la quadra per il rinnovo di contratto con. Il tecnico dell’Udinese, scelta low cost, è in cima alla lista delle preferenze di ...

Advertising

clubdoria46 : #Spezia, la #salvezza di Vincenzo #Italiano vale la #Sampdoria #Ferrero - feelzena : RT @clubdoria46: #Sampdoria, #Gotti e #Stankovic in lizza per il post-#Ranieri. Chi preferite? Like - Gotti Retweet - Stankovic #ClubDoria4… - infoitsport : Sampdoria, sfogo di Claudio Bosotin contro tutti: da Ferrero a Romei - clubdoria46 : #Trust: #Lotito #Salernitana come #Ferrero #Sampdoria? Chi lo crede sbaglia. Ecco perchè #Figc - infoitsport : Sampdoria, Ranieri perplesso da Ferrero: esiste un progetto? -