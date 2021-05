Premier League 2020/2021: fuochi d’artificio e spettacolo, il Crystal Palace batte l’Aston Villa (Di domenica 16 maggio 2021) La trentaseiesima giornata della Premier League 2020/2021 ha offerto la sfida tra Crystal Palace e Aston Villa, sul palcoscenico del Selhurst Park di Londra. Affermazione convincente dei padroni di casa, vittoriosi a discapito degli avversari per 3-2, in rimonta. Dopo il bis ospite firmato da McGinn ed El Ghazi, con la rete di Benteke nel mezzo, un forcing offensivo del Palace ha deciso le sorti dell’incontro nel finale. Prima Zaha e poi Mitchell hanno decreato il successo casalingo, realizzando due marcature importanti tra il 75? e l’84’. Successo e tredicesima posizione in classifica per gli uomini di Hodgson, esattamente a 5 punti proprio dall’Aston Villa, fermo in undicesima posizione della classifica generale. ... Leggi su sportface (Di domenica 16 maggio 2021) La trentaseiesima giornata dellaha offerto la sfida trae Aston, sul palcoscenico del Selhurst Park di Londra. Affermazione convincente dei padroni di casa, vittoriosi a discapito degli avversari per 3-2, in rimonta. Dopo il bis ospite firmato da McGinn ed El Ghazi, con la rete di Benteke nel mezzo, un forcing offensivo delha deciso le sorti dell’incontro nel finale. Prima Zaha e poi Mitchell hanno decreato il successo casalingo, realizzando due marcature importanti tra il 75? e l’84’. Successo e tredicesima posizione in classifica per gli uomini di Hodgson, esattamente a 5 punti proprio dal, fermo in undicesima posizione della classifica generale. ...

