Pioli | “Il ritmo e la qualità non all’altezza A Bergamo la partita della vita”

Il Milan fallisce il match point per entrare in Champions e dovrà giocarsi l'accesso in casa dell'Atalanta all'ultima giornata. Intervistato da Sky, il tecnico del Milan, Stefano Pioli ha analizzato lo 0-0 con il Cagliari. Queste le sue parole: "Non è stata la nostra serata migliore, il ritmo non è stato all'altezza delle ultime partite. La partita della vita lo era anche con la Juve, era anche quella di stasera e sarà la prossima con l'Atalanta. Nella partita di oggi a livello di emozioni è passato un po' tutto, c'è stata un po' di tensione e pressione o forse la convinzione di poterla vincere comunque. Per vincere siamo costretti a giocare bene, oggi abbiamo fatto fatica contro un avversario che non ci ha concesso spazi. Il cerchio si chiuderà domenica prossima ...

