Nuovo appuntamento con “Sud Urban Grill”

"Grigliate Urbane" forza dieci. Nuovo appuntamento per il format ideato dai Griller amatoriali, Massimo e Michela, ed Alfonso Maria Tartaron. In onda lunedì 17 maggio alle ore 21 sul canale youtube Sud Urban Grill, sarà sperimenta la preparazione e cottura del pesce spada alla siciliana. In un appartamento in pieno centro città a Salerno, utilizzando un particolare dispositivo progettato e realizzato proprio dai due Griller amatoriali chiamato barbecue Urbano, si sposeranno perfettamente con il gusto ed il sapore del rub di "Veneque", la salsa Bbq senza conservanti da Padova, e "Tenuta Setten", tradizione e modernità di vini provenienti da Basalghelle di Mansuè. In studio ed in cucina, a distanza e nel rispetto delle normative anti covid, ci saranno ...

