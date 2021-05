Nadal per la decima volta re di Roma, Djokovic ko (Di domenica 16 maggio 2021) AGI - Rafa Nadal re di Roma per la decima volta: lo spagnolo si è aggiudicato gli Internazionali Bnl d'Italia battendo Novak Djokovic in tre set con il risultato di 7-5, 1-6, 6-3, in due ore e 48 minuti. Lo spagnolo numero 3 del mondo ha superato il serbo numero uno nella loro 57ma sfida e ottenendo un altro titolo al Foro Italico, 16 anni dopo la sua prima volta. "Sempre molto bello" "Vincere qui è sempre tutto molto bello", ha detto al termine il 34enne maiorchino, "vedremo a Parigi cosa succederà ma con Djokovic è sempre 'una guerra'". L'obiettivo ora è il 14mo trionfo al Roland Garros. Leggi su agi (Di domenica 16 maggio 2021) AGI - Rafare diper la: lo spagnolo si è aggiudicato gli Internazionali Bnl d'Italia battendo Novakin tre set con il risultato di 7-5, 1-6, 6-3, in due ore e 48 minuti. Lo spagnolo numero 3 del mondo ha superato il serbo numero uno nella loro 57ma sfida e ottenendo un altro titolo al Foro Italico, 16 anni dopo la sua prima. "Sempre molto bello" "Vincere qui è sempre tutto molto bello", ha detto al termine il 34enne maiorchino, "vedremo a Parigi cosa succederà ma conè sempre 'una guerra'". L'obiettivo ora è il 14mo trionfo al Roland Garros.

Advertising

WeAreTennisITA : RAFA SI RIPRENDE ROMA ?? Rafael Nadal batte ancora una volta Novak Djokovic in finale a Roma, ci riesce per 7-5 1-6… - Eurosport_IT : LA GRANDE BELLEZZA ?????? Dopo quasi tre ore di gioco, Rafa Nadal batte Nole Djokovic al terzo set (7-5 1-6 6-3) e vi… - repubblica : ?? Tennis. A Roma decimo trionfo per Rafa Nadal. Il re del rosso doma Djokovic in tre set: 7-5 1-6 6-3 il punteggio - infoitsport : Internazionali di tennis di Roma, Nadal re per la decima volta: battuto Djokovic in 3 set - infoitsport : LIVE Nadal-Djokovic 7-5 1-6 6-3, Finale Internazionali d'Italia in DIRETTA: lo spagnolo si conferma Re di Roma per… -