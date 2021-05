Moviola Juve - Inter | Calvarese da 4 | 5 | quanti errori!

Advertising

juve_magazine : MOVIOLA - Juve-Inter, Pistocchi: 'Due falli di Lukaku su Chiellini inesistenti, contatto Cuadrado-Perisic, rigore i… - InterMagazine2 : MOVIOLA - Juve-Inter, Pistocchi: 'Due falli di Lukaku su Chiellini inesistenti, contatto Cuadrado-Perisic, rigore i… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MOVIOLA - Juve-Inter, Pistocchi: 'Trattenuta reciproca Darmian-Chiellini, Calvarese concede il rigore per la Juve, deci… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MOVIOLA - Juve-Inter, Pistocchi: 'Trattenuta reciproca Darmian-Chiellini, Calvarese concede il rigore per la Juve, deci… - tuttosport : Moviola #Juve-#Inter: #Calvarese e #Irrati sbagliano su due rigori ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Juve

Il modo peggiore per salutare un campionato portato avanti con il mestiere che non gli manca, con quella conferma "per limiti d'età" subordinata però al mantenimento di una delle prime 15 posizioni. ...La Gazzetta dello Sport ha analizzato l'interadi- Inter. La 'rosea' perla di un elenco di errori per Calvarese, poco attento e concentrato sul campo e forse anche condizionato dalla ...La Juventus Under 17 ospita la Sampdoria a Vinovo: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match di campionato (inviato al campo Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 17 scende in ...Calvarese (arbitro) e Irrati (Var) esemplificano sui primi due rigori che cosa non debba essere la Var. Irrati chiama Calvarese prima per la trattenuta di Darmian su Chiellini e quindi per il pestone ...