MotoGp | Miller vince il Gp di Francia | Valentino Rossi è undicesimo

Advertising

SkySportMotoGP : ?? JACK IS BACK: IL TRIONFO DI MILLER ?? ?? Rimonta clamorosa di Pecco, Super Petrucci I risultati ?… - SkySportMotoGP : ?? Miller s'inserisce tra le Yamaha (-25 ??) ?? Morbidelli cade, Marquez è in top5 I risultati ?… - SkySportMotoGP : ?? Miller vola sul bagnato (-10 ??) ?? Succede di tutto, bene Rossi e Petrucci I tempi ? - MicheleMassa19 : La #Ducati ha fatto un capolavoro mettendo sull’ufficiale #Bagnaia e #Miller #Motogp #FrenchGP - Corriere : Miller il bis a Le Mans su Zarco e Quartararo. Bagnaia 4°completa il Ducati day -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Miller

- voto 8: Sperava nella pioggia l'australiano, che al cambio moto si è preso pochi rischi, non ha forzato il ritmo e dopo la caduta di Marquez ha mantenuto la testa, difendendosi bene da ...Dal week end roulette di Le Mans esce il numero 42. È quello di Jack, che vince un GP di Francia dellatrasformato dalla pioggia in una lotteria. L'australiano della Ducati fa dunque il bis della gara di Jerez e sul traguardo di una gara in cui il cambio ...Tre Ducati nelle prime quattro posizioni in Francia. Dominio Ducati a Le Mans. Jack Miller ha vinto il Gran Premio di Francia, davanti al compagno di marca Johann Zarco e al centauro della Yamaha ...Succede davvero di tutto in questa gara a Le Mans. Jack Miller coglie il secondo successo consecutivo, doppio podio di casa con Zarco e Quartararo.