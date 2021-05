Milan-Cagliari 0-0 al 90? | i rossoneri sprecano e tremano | Serie A News

Advertising

goal : ?? Juventus fixtures: ?? | Atalanta (Coppa Italia final) A | Bologna ??? AC Milan fixtures: H | Cagliari A | Atalant… - ZZiliani : Adesso, affinchè tutto si compia, l’auspicio di chi ama il calcio è che il #Milan stasera vinca (il #Cagliari si sa… - acmilan : ? @StarCasinoSport è Match Sponsor di #MilanCagliari ? Goditi i 5 gol rossoneri più belli a San Siro e buona parti… - codeghino10 : RT @CorSport: Clamoroso, #Milan fermato dal #Cagliari. Finale da brividi per la #Champions con #Napoli e #Juve ?? - Fprime86 : RT @SkySport: MILAN-CAGLIARI 0-0 Risultato finale ? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Cagliari

Ilspreca una chance clamorosa per tornare in Champions dopo sette anni di assenza. Contro unormai salvo dopo il pari tra Benevento e Crotone la squadra di Pioli non va oltre uno scialbo ...Il parziale non cambia:finisce 0 - 0. Ilinizia a non avere più le forze per ripartire e pensa solamente a difendere un prezioso pareggio a San Siro. outstream Castillejo ...Dopo il pareggio di San Siro il tecnico del Cagliari Leonardo Semplici ha commentato così la prestazione dei suoi.Il Milan parte bene, con i sardi che concedono l’iniziativa: i rossoneri provano prima con Rebic in avvio e alla mezz’ora con Calabria. Il Cagliari si rende pericoloso nel secondo tempo con due colpi ...