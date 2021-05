Ligue 1 | flop Lille | il PSG crede ancora nel titolo

(Di domenica 16 maggio 2021) Ilfallisce un clamoroso match point contro il Saint-Etienne: lo 0-0 della squadra di Galtier tiene viva la speranza del PSG Ilimpatta sullo 0-0 contro il Saint-Etienne e rimanda il verdetto finale all’ultima giornata di1. Riaccesa la speranza del Paris Saint-Germain che, superando per 4-0 il Reims, si è portata a -1 dalla squadra di Galtier. Salvo clamorosi passi falsi del PSG con il Brest, ildovrà conquistare il bottino pieno in casa dell’Angers per alzare il trofeo nazionale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

