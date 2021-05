Lecce, i convocati di Corini per il Venezia (Di domenica 16 maggio 2021) Domani tornano i playoff di Serie B. Il Lecce andrà a Venezia per la semifinale d’andata ed Eugenio Corini ha diramato la lista dei convocati. Ecco l’elenco completo: Portieri: Bleve, Gabriel, Vigorito Difensori: Calderoni, Dermaku, Gallo, Lucioni, Maggio, Meccariello, Pisacane, Zuta Centrocampisti: Bjorkengren, Henderson, Hjulmand, Listkowski, Majer, Mancosu, Nikolov, Paganini, Tachtsidis Attaccanti: Coda, Stepinski, Yalcin. Foto: Twitter Lecce L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 16 maggio 2021) Domani tornano i playoff di Serie B. Ilandrà aper la semifinale d’andata ed Eugenioha diramato la lista dei. Ecco l’elenco completo: Portieri: Bleve, Gabriel, Vigorito Difensori: Calderoni, Dermaku, Gallo, Lucioni, Maggio, Meccariello, Pisacane, Zuta Centrocampisti: Bjorkengren, Henderson, Hjulmand, Listkowski, Majer, Mancosu, Nikolov, Paganini, Tachtsidis Attaccanti: Coda, Stepinski, Yalcin. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

