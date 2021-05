Laura Pausini | ecco svelato chi è il Marco de “La Solitudine”

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 16 maggio 2021) Quando ascoltiamo le nostre canzoni preferite, viviamo un’esperienza davvero unica. In effetti ridurre il concetto di musica solamente ad una serie di note una in fila all’altra non le rende affatto giustizia. Non si tratta esclusivamente di una questione di gusto, relativa ai suoni e alle sensazioni scaturite da questi ultimi, ma anche di quanto … L'articolo proviene da Velvet Gossip.