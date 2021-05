Klopp sulla Champions | «Se non te lo meriti | non puoi farne parte Immaginate senza la Juve»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 16 maggio 2021) L’allenatore del Liverpool Jurgenha espresso la sua posizioneprobabile esclusione dei reds dalla prossimaLeague L’allenatore del Liverpool Jurgensi è espresso in merito alla possibilità di non vedere i redscipare alla prossimaLeague, possibilità che potrebbe comprendere anche lantus in Italia. Ecco le sue parole. «Non credo diano al Liverpool una wild card percipare allaLeague se non ci dovessimo qualificare. Anche altre buone squadre non sono ancora in gioco.unaLeaguelantus, è complicato. Se non te lo, non ne fai ...