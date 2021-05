Israele colpisce la casa del leader di Hamas Raffica di razzi da Gaza | a Tel Aviv persone nei rifugi

(Di domenica 16 maggio 2021) L’esercito israeliano ha colpito ladeldiYahya Sinwar a Khan Yunis, nel sud di, che, stando a quanto dichiarato dai militari, fungeva da quartier generale militare. Sinwar non era aal momento dell’attacco. Nelle prime ore di oggi, domenica 16 maggio, almeno 4 palestinesi sono stati uccisi dagli attacchi di. A sette giorni dall’inizio dell’escalation, sono stati distrutti aaltri due edifici e ferite decine di. May 16, 2021 May 16, 2021 Nella notte la popolazione di Telsi è nascosta neie l’esercito israeliano ha lanciato il suo sistema di difesa aerea “Iron Dome” contro unadilanciati da ...

Advertising

SkyTG24 : #Gaza, raid #Israele colpisce villaggio: 11 morti, tra cui alcuni bambini - Stefano_Lupus : RT @francofontana43: Israele colpisce ancora. Ieri sono stati puniti la stampa, colpevole di raccontare i fatti e i bambini, colpevoli di e… - AnnaMariaRosas1 : RT @francofontana43: Israele colpisce ancora. Ieri sono stati puniti la stampa, colpevole di raccontare i fatti e i bambini, colpevoli di e… - baffi65 : RT @francofontana43: Israele colpisce ancora. Ieri sono stati puniti la stampa, colpevole di raccontare i fatti e i bambini, colpevoli di e… - pivamarialucia : RT @francofontana43: Israele colpisce ancora. Ieri sono stati puniti la stampa, colpevole di raccontare i fatti e i bambini, colpevoli di e… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele colpisce

Netanyahu: si va avanti In nottata il premier Benyamin Netanyahu - rispondendo implicitamente a critiche dagli Stati Uniti - ha osservato che "mentre Hamasintere città in...In nottata il premier Benyamin Netanyahu - rispondendo implicitamente a critiche dagli Stati Uniti - ha osservato che "mentre Hamasintere citta' insi sforza al massimo di ...Sono "i raid aerei più intensi degli ultimi sette giorni", così al Jazeera ha descritto gli attacchi israeliani di questa notte sulla striscia di Gaza . I jet israeliani - scrive sul sito dell'emitten ...Tensione altissima in Medio Oriente. Le sirene di allarme hanno nuovamente risuonato a Tel Aviv e nella zona metropolitana in tarda serata. Si sono udite esplosioni in cielo dovute ...