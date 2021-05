Il triangolo Roma | Parigi | Washington

Leggi su panorama

(Di domenica 16 maggio 2021) Mario Draghi sta rafforzando l'asse che dall'Europa attraversa l'Atlantico. Primi obiettivi: essere sullo stesso piano della Germania e recuperare le posizioni perdute dall'Italia in Libia. La cooperazione trasi sta rivelando molto intensa sul piano della sicurezza interna, come segnalano gli arresti dei brigatisti italiani in Francia e l'arresto in Italia dell'albanese che faceva da basista per l'autore della strage di Nizza nel 2016. Ma c'è molto altro. Le compagnie petrolifere Eni e Total sembrano aver finalmente raggiunto un equilibrio sulla Libia. Silvio Berlusconi e Vincent Bolloré, inoltre, hanno sotterrato l'ascia di guerra dopo anni di carte bollate. Come immediata conseguenza, Mediaset può ora dedicarsi con rinnovato vigore all'acquisizione di ProSiebenSat.1, il secondo gruppo radio televisivo europeo. Nel comparto creditizio ...