Gomorra | spoiler di Marco D’Amore | la data di uscita dell’ultima stagione

(Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUna breve diretta social da parte die Salvatore Esposito in cui spiegano quello che è stato il loro percorso sul set della quinta e ultimadi. La curiosità è tanta e l’attesa è lunga ed anche snervante, per il pubblico ma anche per gli attori, il cast e tutta a troupe che hanno preso parte al progetto. Così ecco chedà qualche indizio su quando andrà in onda lache tutti aspettano con ansia: “È stata una esperienza incredibile. Ora penso alla trepidante attesa che il pubblico veda quello che siamo stati capaci di fare. Sapere che mancano circa 4 mesi e qualcosina all’dimi fa rosicare perché vorrei farglielo vedere ora” ha detto ...

Marco afferma, facendo un piccolo calcolo: 'tra 4 mesi e qualcosina...', e Salvio interviene: 'Qualcosa in più, ma non facciamo'. Beh, insomma, forse non abbiamo la data precisa. Non sappiamo ...