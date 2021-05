Giro d’Italia 2021, Davide Formolo entra nella top-10: “Concluso bene la prima settimana” (Di domenica 16 maggio 2021) Undicesimo di tappa, decimo in classifica generale. Tutto sommato è andata più che bene la nona frazione del Giro d’Italia 2021 per Davide Formolo: il capitano della UAE Emirates ha proseguito, senza impressionare, il suo cammino con molta regolarità e si sta gestendo al meglio nella Corsa Rosa. L’obiettivo del veneto non può che essere quello della top-10 in graduatoria, già raggiunta in carriera per due volte tra 2017 e 2018. Al momento, nonostante abbia dimostrato spesso di avere coraggio e di andare all’attacco senza patemi, ha preferito non sperperare energie in questi primi giorni di gara, attendendo la seconda e la terza settimana per salire di colpi. Sullo sterrato di Campo Felice Formolo ha perso solamente 12” da uno scatenato ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) Undicesimo di tappa, decimo in classifica generale. Tutto sommato è andata più chela nona frazione delper: il capitano della UAE Emirates ha proseguito, senza impressionare, il suo cammino con molta regolarità e si sta gestendo al meglioCorsa Rosa. L’obiettivo del veneto non può che essere quello della top-10 in graduatoria, già raggiunta in carriera per due volte tra 2017 e 2018. Al momento, nonostante abbia dimostrato spesso di avere coraggio e di andare all’attacco senza patemi, ha preferito non sperperare energie in questi primi giorni di gara, attendendo la seconda e la terzaper salire di colpi. Sullo sterrato di Campo Feliceha perso solamente 12” da uno scatenato ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 8? ???? @victorlafay wins in Guardia Sanframondi! ???? @victorlafay wins in Guardia Sanfr… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 8? ?? Foggia - Guardia Sanframondi ?? @victorlafay ???? ?? @gavazzif ???? ?? @NikiasArndt… - giroditalia : Abruzzo ?? Giro d'Italia #Giro - globalistIT : Una vecchia storia... #giroditalia #sconfitta - creepypaola : Ok ho provato i ravioli del giro d'italia allo zafferano e ossobuco and they sucked ass. Quelli con l'ossobuco pare… -