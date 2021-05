"Giallo come la faccia di chi...". Battutaccia della Pettinelli, Rudy Zerbi sbrocca: volano stracci su Canale 5 (Di domenica 16 maggio 2021) Scintille, tensione e imbarazzo alla finalissima di Amici, il programma di Maria De Filippi che ha concluso ieri sera, sabato 15 maggio, la sua stagione su Canale 5. Scintille e tensione tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi: tutta colpa di una battuta della prima che il secondo proprio non ha digerito. Largo ai fatti. Quando era arrivato il momento di presentare l'esibizione di Aka7even, che portava ad Amici l'inedito Yellow, ecco che la Pettinelli ha affermato: "Gialla come la faccia di chi non voleva credere in te". E subito ecco la smorfia di Zerbi, che borbotta con le sue vicine di banco. Ma alla De Filippi non è sfuggita la stizza di Zerbi, subito chiamato in causa. La conduttrice gli ha dato la parola ed ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021) Scintille, tensione e imbarazzo alla finalissima di Amici, il programma di Maria De Filippi che ha concluso ieri sera, sabato 15 maggio, la sua stagione su5. Scintille e tensione tra Anna: tutta colpa di una battutaprima che il secondo proprio non ha digerito. Largo ai fatti. Quando era arrivato il momento di presentare l'esibizione di Aka7even, che portava ad Amici l'inedito Yellow, ecco che laha affermato: "Giallaladi chi non voleva credere in te". E subito ecco la smorfia di, che borbotta con le sue vicine di banco. Ma alla De Filippi non è sfuggita la stizza di, subito chiamato in causa. La conduttrice gli ha dato la parola ed ...

