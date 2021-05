Fiorentina Napoli 0-0 LIVE | annullato un gol a Vlahovic

Leggi su calcionews24

(Di domenica 16 maggio 2021) Allo stadio Franchi, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Franchi”,si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 16? OCCASIONE– Bella azione dei viola che si accendono sull’asse Venuti-Castrovilli, che per poco non arriva su un interessante pallone dell’esterno. 12? GOLALLA– Gol didi testa, ma viene immediatamente sbandierato il fuorigioco. 6? OCCASIONE– Viola pericolosi con una incornata di ...