Ddl Zan, i vescovi: "Legge va migliorata, non affossata" (Di domenica 16 maggio 2021) Il disegno di Legge Zan contro l’omotransfobia tornerà martedì all’esame della commissione Giustizia del Senato. Il suo iter a palazzo Madama si annuncia lungo e non privo di ostacoli. Il dibattito resta forte, con il centrodestra che promette battaglia e l’ex maggioranza del Conte bis determinata (anche se con qualche distinguo) ad approvare il provvedimento entro la fine della legislatura. A commentare l’argomento sono tornati anche i vescovi: “La Legge potrebbe essere fatta meglio, andrebbe corretta più che affossata - dice il presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti -. Dovrebbe essere chiara in tutti i suoi aspetti senza sottintesi”. Il livello della tensione in Parlamento, però, rende difficile modificare il testo e costringerlo a un ritorno in terza lettura alla Camera. Il Pd lo dice chiaro. “L’unico ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 16 maggio 2021) Il disegno diZan contro l’omotransfobia tornerà martedì all’esame della commissione Giustizia del Senato. Il suo iter a palazzo Madama si annuncia lungo e non privo di ostacoli. Il dibattito resta forte, con il centrodestra che promette battaglia e l’ex maggioranza del Conte bis determinata (anche se con qualche distinguo) ad approvare il provvedimento entro la fine della legislatura. A commentare l’argomento sono tornati anche i: “Lapotrebbe essere fatta meglio, andrebbe corretta più che- dice il presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti -. Dovrebbe essere chiara in tutti i suoi aspetti senza sottintesi”. Il livello della tensione in Parlamento, però, rende difficile modificare il testo e costringerlo a un ritorno in terza lettura alla Camera. Il Pd lo dice chiaro. “L’unico ...

matteosalvinimi : Letta e Grillo vogliono la Lega fuori dal governo per approvare Ius Soli, Ddl Zan e patrimoniale? Poveri illusi, gl… - LegaSalvini : ??#Salvini: “Letta e Grillo vogliono la Lega fuori dal governo per approvare Ius Soli, Ddl Zan e patrimoniale? Pove… - FratellidItalia : ? Se le priorità del PD continuano ad essere Ius Soli e DDL Zan, non sei sulla buona strada… - MarcoDreosto : RT @matteosalvinimi: Letta e Grillo vogliono la Lega fuori dal governo per approvare Ius Soli, Ddl Zan e patrimoniale? Poveri illusi, gli a… - DE4RPATI3NCE : RT @M1DVIGHT: povero figlio, ma poi che cazzo c'entra il ddl zan ora, ma fatevi schifo -