Critiche a Gianni Sperti: "Bullizza tutti da anni" (Di domenica 16 maggio 2021) Veronica accusa Roberta di averla quasi investita fuori dagli studi. La Ursida, in quella occasione si trovava insieme ad Aurora, la quale ha confermato il fatto e ha parlato anche di un litigio avvenuto poco prima con Roberta dietro le quinte. Ma la bufera attorno al dating show ha coinvolto anche gli opinionisti. Roberta non è la sola ad avere "Bullizzato", colpevole è anche Gianni Sperti. "Continuate a taggarmi in una diretta e vi ringrazio per la premura, ma potete tranquillamente evitare, perché sono persone per le quali non provo stima e di conseguenza non mi interessa ciò che hanno da dire. Grazie", ha detto Sperti. Ma a queste parole la Tedesco ha replicato: "Lui non stima a prescindere le donne. anni che Bullizza i partecipanti della trasmissione e ...

