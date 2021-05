Covid, assessore Lazio: 'Entro il 2 giugno open day vaccini per maturandi' (Di domenica 16 maggio 2021) commenta 'Entro il 2 giugno faremo un open day per gli studenti che affronteranno gli esami di maturità. La gran parte del personale docente e non docente avrà avuto il vaccino anti - Covid ed è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 16 maggio 2021) commenta 'il 2faremo unday per gli studenti che affronteranno gli esami di maturità. La gran parte del personale docente e non docente avrà avuto il vaccino anti -ed è ...

messina_oggi : Da domani la Sicilia torna in zona gialla. In virtù del cambio di colore, l’assessore comunale alle Attività produt… - messina_oggi : Da domani la Sicilia torna in zona gialla. In virtù del cambio di colore, l’assessore comunale alle Attività produt… - DNotizia : #covidpiemonte, superate le #2milionididosi somministrate dall’inizio della #campagnavaccinale Il presidente #cirio… - TDSestieri : RT @comunevenezia: Inaugurato alla stazione di #Venezia il progetto della Croce Rossa “Increasing Covid-19 mobile testing capacities”: il r… - salvogen : @gianlucaguidi @Cartabellotta Eh ma non serve alla campagna elettorale... infatti il presidente della regione (anch… -