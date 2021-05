Covax, il vaccino per tutti (Di domenica 16 maggio 2021) “Non vaccinate i bambini, ma date le dosi a Covax” E’ l’appello lanciato da Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale delle’ Organizzazione mondiale della Sanità, pochi giorni fa. Si perché, se nel mondo occidentale la corsa ai vaccini sta andando alla grande, in molti altri la situazione è tutt’altro che rosea. Le immagini che provengono dall’India in queste ultime settimane hanno fatto il giro del mondo. Ma l’India non è la sola a trovarsi in serie difficoltà contro la pandemia da Covid 19. Dovremmo essere noi, quelli che stanno bene, ad occuparci di chi non ce la fa. Ma difficilmente ci pensiamo in tempi normali, figuriamoci in piena pandemia. E’ per questo che mi sono interessata a Covax. Ed ora ve lo spiego perché ha bisogno di tutto il sostegno possibile. Organizzazione Mondiale della SanitàLanciato nell’aprile 2020, ... Leggi su distantimaunite (Di domenica 16 maggio 2021) “Non vaccinate i bambini, ma date le dosi a” E’ l’appello lanciato da Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale delle’ Organizzazione mondiale della Sanità, pochi giorni fa. Si perché, se nel mondo occidentale la corsa ai vaccini sta andando alla grande, in molti altri la situazione è tutt’altro che rosea. Le immagini che provengono dall’India in queste ultime settimane hanno fatto il giro del mondo. Ma l’India non è la sola a trovarsi in serie difficoltà contro la pandemia da Covid 19. Dovremmo essere noi, quelli che stanno bene, ad occuparci di chi non ce la fa. Ma difficilmente ci pensiamo in tempi normali, figuriamoci in piena pandemia. E’ per questo che mi sono interessata a. Ed ora ve lo spiego perché ha bisogno di tutto il sostegno possibile. Organizzazione Mondiale della SanitàLanciato nell’aprile 2020, ...

