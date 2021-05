Benevento-Crotone | Simy in gol nel finale | che beffa per Inzaghi VIDEO

(Di domenica 16 maggio 2021) Ilcomplica ulteriormente la strada per la salvezza del. Neldel match della trentasettesima giornata di Serie A 2020/2021,ha permesso agli ospiti di pareggiare sull’1-1 contro i sanniti che conducevano per 1-0 in superiorità numerica per quasi un’ora di gioco. Un risultato che spiana la strada salvezza del Torino: agli uomini di Nicola ora basta un punto contro la Lazio. SportFace.

1 - 1 LIVE 13' Lapadula (B), 90'+3 SimY (C)(4 - 3 - 2 - 1): Montipò; Depaoli (36' Tuia), Glik, Barba, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Ionita (20' Improta); R. Insigne