ASCOLTITV 15 MAGGIO 2021 | LA FINALE DI AMICI FERMA L’ITALIA CON 6 | 7 MLN 33 | 5% | IO NON MI ARRENDO 10 | 5% | SAPIENS | VERISSIMO | GIRO D’ITALIA

Leggi su bubinoblog

(Di domenica 16 maggio 2021) ASCOLTI TV 15· Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – xPT – x M E D I A S E T24 – xPT – x Tg1 – xIn Famiglia – xBuongiorno Benessere – xPassaggio a Nord-Ovest – xLinea Verde Tour – xLinea Verde Life – xTg1 – xLinea Blu – xTecheTecheTè – xA Sua Immagine – xItaliaSì! – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xSoliti Ignoti – xIo Non Mi– x x x xCiao Maschio – x Tg5 – xX-Style – xCittà in Pericolo – xLo Sapevi? – xForum – xTg5 – xBeautiful – xUna Vita – xPres.– x– x– xAvanti un Altro! – xAvanti un Altro! – xTg5 – xStriscia la Notizia – x– x x x xTg5 – x Homicide Hills – xCedar Cove – xDurrell – xSport + S&H – xDomani E’ Domenica – xTg2 – xTg2 Week End – ...